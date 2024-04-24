ООН призвала расследовать массовые захоронения в больницах Газы

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк потребовал "четкое, прозрачное и заслуживающее доверия расследование" массовых захоронений, обнаруженных в крупных больницах сектора Газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Тюрк заявил, что пребывает в ужасе от разрушения медицинского центра Шифа и больницы Насера в секторе Газа, а также от сообщений о массовых захоронениях на их территории после ухода оттуда израильских военных. Исходя из этого, он подчеркнул необходимость расследовать происходящее в анклаве.

"Учитывая преобладающую атмосферу безнаказанности, к этому должны быть привлечены международные следователи. Больницы имеют право на особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом", - отметил он.

Еще один представитель ООН Стефан Дюжаррик призвал обеспечить журналистам и следователям возможность безопасно работать в секторе Газа. Он заявил, что для освещения фактов необходимо предоставить им доступ к этим местам.

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