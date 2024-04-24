В США не ожидают, что визит Блинкена в КНР приведет к "прорыву"

Власти США не надеются, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай приведет к прорыву в отношениях обеих стран, но подчеркивают важность продолжения диалога. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, отношения Пекина и Вашингтона "стали стабильнее, чем год назад", несмотря на расхождения в позициях. Один из таких спорных моментов - это конфликт на Украине. Как пишет газета, Китай возмущен тем, что США хотят обсуждать тему конфликта для того, чтобы "разморозить отношения". Издание приводит слова чиновника МИД КНР высокого ранга, который заявил, что Украина "не является проблемным вопросом в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами", и Вашингтон не должен "превращать ее в таковой".

Издание также приводит несколько признаков стабилизации отношений Китая и США. По оценке газеты, Китай в последнее время "снизил градус риторики и военную активность" в районе Тайваня. Кроме того, по словам Блинкена, Китай после призывов США, решил не оказывать военную помощь РФ. Тем не менее, американские власти считают, что текущий уровень поддержки РФ со стороны КНР "это уже слишком".

В Госдепартаменте утверждают, что китайские компании продолжают поставлять РФ "компоненты двойного назначения", на которые наложено эмбарго. "Мы готовы предпринять необходимые, как нам представляется, меры против компаний, которые действуют вразрез с нашими интересами", - сказал журналистам сотрудник Госдепартамента высокого ранга, слова которого приводит газета. По словам источников издания, США не ожидают, что Китай изменит свою политику. Поскольку администрация президента США Джо Байдена работает над "изоляцией китайской промышленности" и уменьшением торговых связей с Пекином, у нее меньше "рычагов давления" на экономику КНР, чем раньше. Кроме того, Пекин, признают в США, не намерен отдаляться от Москвы, поскольку рассматривает Россию как ключевого партнера в мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. Глава американской дипломатии будет находиться в Китае 24-26 апреля. Это второй приезд Блинкена в КНР за время его нахождения на посту госсекретаря США.

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