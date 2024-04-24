Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине

Американский президент Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Киеву, ожидается, что США уже на этой неделе возобновят поставки вооружений Украине. Трансляцию его выступления из Белого дома вели американские новостные телекомпании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всем мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее", - утверждал глава государства.

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