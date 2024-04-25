Блинкен об американо-китайских отношениях

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Вашингтон и Пекин должны придерживаться ответственного подхода к двусторонним отношениям, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть обязательство перед нашими народами и, безусловно, перед всем миром, - ответственно относиться к отношениям между нашими двумя странами. Это обязательство, которое у нас есть и к которому мы относимся очень серьезно", - заявил Блинкен в Шанхае.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин "дали указание строить линии коммуникаций, поддерживать их", а также "напрямую разбираться с разногласиями и стремиться к укреплению сотрудничества".

Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. Глава американской дипломатии будет находиться в Китае 24-26 апреля. Это второй приезд Блинкена в КНР за время его нахождения на посту госсекретаря США.

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