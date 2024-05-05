В Госдепе заявили о необходимости сотрудничества с Россией в сфере космоса

Москва и Вашингтон должны продолжать сотрудничество в сфере космоса, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она подчеркнула, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно.

Мероприятие центра прошло после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия разрабатывает новый спутник, который потенциально может нести в себе ядерное устройство.

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