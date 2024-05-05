Из европейских библиотек изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг

В последние несколько недель из европейских библиотек, в частности Германии и приграничного города Франции Страсбурга, изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг. Об этом сообщил телеканал "Europe 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк - продукт, который опасен при вдыхании", - объяснил Жером Швейцер, сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга.

По данным канала, работники европейских библиотек убирают с полок все книги с обложками зеленого цвета. По словам Швейцера, на некоторых книгах сохранились обложки с мышьяком, но поверх нее были надеты переплеты для сохранности. "Придется раскрывать каждую книгу, чтобы понять, есть ли у нее такая обложка", - отметил сотрудник библиотеки.

Отмечается, что на проверку книг могут уйти месяцы, так как библиотека хранит сотни тысяч книг XIX века. При обнаружении книги с пропитанной мышьяком обложкой ее сначала сохраняют в электронном виде, а затем укладывают на хранение в герметичный ящик.

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