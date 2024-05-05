А как же демократия, мсье Макрон?

Лимит в два президентских срока подряд ограничивает избирателей.

Как передает Day.Az, соответствующую точку зрения выразил глава Франции Эммануэль Макрон.

"Если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям", - отметил Макрон в ходе беседы с журналистом издания La Tribune.

Французский лидер добавил, что, "когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей".

А как же демократия? Значит в одних странах ограничивает, а в других нет? Слова французского президента указывают на то, что он нацелился на изменение конституции и такие интервью ставят перед собой цель - создание благоприятного информационного фона для инициирования дискуссии о необходимости внесения изменений в основной закон страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!