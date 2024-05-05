Один из напавших в Дрездене на политика СДПГ явился в полицию

Один из напавших на политика от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке в Дрездене явился в полицию. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, речь идет о 17-летнем гражданине ФРГ, он явился в полицию с родителями в ночь на воскресенье, после чего признался в нападении. Других данных он не привел.

Молодого человека не стали заключать под стражу на месте и на первом этапе отпустили домой. Позже его допросят в присутствии адвоката и примут решение о дальнейших мерах.

На 41-летнего политика напали в момент, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты. Он серьезно пострадал, ему потребовалась операция. Информации о характере полученных травм не приводится.

Официальной версии о мотивах нападавших нет. СДПГ в своем пресс-релизе увязывала ситуацию с "ненавистью, которую посеяли" в ФРГ партия "Альтернатива для Германии" и правые экстремисты.

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