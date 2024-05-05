Министр обороны Израиля обвинил ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант не видит признаков того, что представители радикального палестинского движения ХАМАС готовы пойти на соглашение по сектору Газа. В связи с этим он допускает возможность скорого начала военной операции Израиля в городе Рафах у границы сектора Газа с Египтом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотели добиться освобождения заложников как можно быстрее, с определенной задержкой в оперативных действиях. Мы признаем тревожные признаки того, что ХАМАС на самом деле не намерен заключать какое-либо соглашение с нами", - заявил Галант.

"Это означает операцию в Рафахе и по всему сектору Газа в самое ближайшее время", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что Израиль не отказывается от поставленных ранее "четких задач для этой войны" в секторе Газа. "Мы привержены уничтожению ХАМАС и освобождению заложников. Мы дали [на переговоры] определенное время", - сказал Галант. Эти заявления он сделал, лично посещая сектор Газа и общаясь с несущими там службу израильскими военными.

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