ХАМАС ответил на предложение Египта по прекращению огня
Движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня.
Как передает Day.Az, oб этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал движения.
Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.
В движении заявили, что решительно настроены достичь "соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа". В качестве таких требований названо "полное прекращение агрессии Израиля", вывод сил ЦАХАЛ из всего сектора Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало восстановления сектора и "завершении сделки по обмену пленными".
На этом заявлении закончился очередной этап переговоров в Каире.
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