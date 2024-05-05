ХАМАС ответил на предложение Египта по прекращению огня

Движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня.

Как передает Day.Az, oб этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал движения.

Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

В движении заявили, что решительно настроены достичь "соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа". В качестве таких требований названо "полное прекращение агрессии Израиля", вывод сил ЦАХАЛ из всего сектора Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало восстановления сектора и "завершении сделки по обмену пленными".

На этом заявлении закончился очередной этап переговоров в Каире.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!