На переговорах по Газе в Каире достигнут значительный прогресс

Участники последнего раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа, проходившего в Каире, достигли "серьезного прогресса".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" опираясь на данные высокопоставленных источников.

По его словам, "египетская делегация обсудила с представителями ХАМАС все необходимые детали", и в ближайшее время члены организации покинут Каир. Ожидается, что в ближайшие двое суток они вернутся в египетскую столицу и "предоставят окончательный ответ на предложение". Других подробностей о ходе и итогах консультаций пока не приводится.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение по-прежнему стремится к тому, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Финальная версия документа, считает Хания, должна будет "предусматривать прекращение израильской агрессии и заключение серьезной сделки об обмене пленными, а также гарантировать вывод войск противника из анклава".

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