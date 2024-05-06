Пашинян не поедет на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель армянского парламента Ален Симонян в беседе с журналистами.

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