Германия отзывает посла в России

Германия отзывает для консультаций своего посла в Москве Александера Ламбсдорфа после обвинений в адрес России в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам представитель МИД ФРГ.

"Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа", - сказала она. "Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Германии.

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