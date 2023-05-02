Представлен BYD Chaser 07: большому автомобилю - большой экран

На автосалоне Шанхае был представлен седан BYD Chaser 07, при этом окна автомобиля были покрыты плотной черной тонировкой, однако позже в Сети появились первые шпионские снимки салона.

Стоит уточнить, что BYD Chaser 07 - это название для международных рынков, а в Китае модель будет выпущена под названием BYD Destroyer 07. Кстати, в Узбекистана линейка Chaser 05 носить ещё одно название - Chazor, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Chaser 07 - седан класса B+ с подключаемой гибридной системой. Базовая версия получила 1,5-литровый атмосферный мотор, а старшая версия - 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом. Он также оснащен интеллектуальной активной подвеской с электронным управлением Disus-C.

Что касается габаритов Chaser 07, то они составляют 4980 х 1890 х 1495 мм при колесной базе 2900 мм. По дизайну он близок к электрическому седану BYD Seal. Автомобиль будет предлагаться по цене от 28 900 до 36 100 долларов.

Салон выполнен в коричнево-белых тонах. Передние сиденья обтянуты перфорированной кожей. Руль у него такой же, как у Chaser 05 (Destroyer 05). На центральном туннеле Chaser 07 есть площадка для зарядки смартфона, селектор коробки передач и множество физических кнопок. Изюминкой салона является 15,6-дюймовый поворотный дисплей.