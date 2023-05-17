Автомобиль Smartborghini выставили на продажу

Автомобиль Smartborghini, который создан на базе Smart Fortwo 2014 года, выставили на продажу в Великобритании за 12 000 фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

У него убрали крышу и все панели кузова, чтобы освободить место для нового обвеса. Новый кузов стилизован под Lamborghini Gallardo LP560-4. Он получил фейковые воздухозаборники, фирменный V-образный капот, диффузор, четыре выхлопных трубы и агрессивный аэродинамический пакет с оранжеыми акцентами. Макеты фар имеют Y-образную графику. Кроме того, 19-дюймовые легкосплавные диски являются копиями собственных дисков Lamborghini Callisto.

Лобовое стекло короче, чем у оригинала, а подголовники сидений торчат, как в детской машине. У Smartborghini остались обычные двери, но они не открываются: вместо это в них прорезаны отверстия, что облегчает доступ в салон.

Открытая внутренняя часть была перетянута кожей и алькантарой с ромбовидной строчкой, чтобы она соответствовала дизайна. Пробег автомобиля составляет всего 82 км. Он получил 1,0-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель мощностью 70 л.с. и задний привод.

Smartborghini нельзя использовать на дорогах общего пользования из-за отсутствия фар и задних фонарей.