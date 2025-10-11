https://news.day.az/azerinews/1787408.html Avstraliyada hava limanında təyyarə qəzası - Ölənlər var - VİDEO - FOTO Avstraliyanın Shellharbour hava limanında təyyarə qəzası baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, baş verən təyyarə qəzası nəticəsində üç nəfər ölüb. Hadisə İllavarra gölü bölgəsində, Vollonqonqun 20 km cənubunda baş verib.
Avstraliyada hava limanında təyyarə qəzası - Ölənlər var - VİDEO - FOTO
Avstraliyanın Shellharbour hava limanında təyyarə qəzası baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, baş verən təyyarə qəzası nəticəsində üç nəfər ölüb. Hadisə İllavarra gölü bölgəsində, Vollonqonqun 20 km cənubunda baş verib.
Baş müfəttiş Aaron Vunderlich bildirib ki, şəxsi təyyarə Baturst şəhərinə uçmaq üçün havaya qalxıb, lakin təxminən 30 metr yüksəklikdə sol qanadın asfalta dəyməsi ilə qəza baş verib. Təyyarə yerə çırpıldıqdan sonra yanıb və göyərtədə olan hər üç nəfər həlak olub.
Avstraliya Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Bürosu (ATSB) hadisəni araşdırır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре