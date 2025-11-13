Çiy toyuğun yuyulması həyati təhlükə yarada bilər - ARAŞDIRMA
Avstraliyada Qida Təhlükəsizliyi Məlumat Şurasının (Food Safety Information Council - FSIC) mütəxəssisləri Qida Təhlükəsizliyi Həftəsi çərçivəsində əhalini xəbərdar ediblər ki, çiy toyuğu bişirmədən əvvəl yumaq təkcə faydasız deyil, həm də təhlükəlidir.
Day.Az xəbər verir ki, aparılan tədqiqatlara görə, getdikcə daha çox avstraliyalı bu köhnəlmiş vərdişi davam etdirir və bununla da qida infeksiyalarına yoluxma riskini artırır.
FSIC-in məlumatına görə, şuranın sədr müavini, dosent Culian Koks bildirib:
"İnternetdə və ya bloqlarda eşitdiklərinizin əksinə olaraq, çiy toyuğun yuyulması sadəcə bir mifik düşüncədir. Bu, yalnız bakteriyaların mətbəx boyu yayılmasına səbəb olur. Toyuq sənaye emalı zamanı artıq sanitariya təmizləməsindən keçir. Ev şəraitində əlavə yuma isə mikrobların sıçramasına gətirib çıxarır. Sadəcə toyuğu ən qalın hissəsində temperaturu 75 °C-yə çatana qədər yaxşıca bişirmək kifayətdir".
Tədqiqat nəticələrinə əsasən, avstraliyalıların 51%-i bütöv toyuğu bişirmədən əvvəl yuyur, 48%-i dərili, 44%-i isə dərisiz toyuq parçalarını yuyur. Maraqlıdır ki, son dörd ildə bu göstəricilər artıb - baxmayaraq ki, sanitariya orqanları dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər.
Koks əlavə edib ki, toyuq Avstraliyada ən çox istehlak olunan ət növüdür və onun hazırlanmasında edilən səhvlər ciddi təhlükə yaradır. Ölkədə hər il təxminən 4,7 milyon qida zəhərlənməsi halı qeydə alınır, bu da 48 minə yaxın hospitalizasiya və 38 ölüm faktı ilə nəticələnir.
Ekspertlər xam toyuqla davranarkən əsas təhlükəsizlik qaydalarını da xatırladıblar:
-
Çiy toyuqla təmasdan sonra əlləri və səthləri diqqətlə yumaq;
-
Əti yalnız soyuducuda və ya mikrodalğalı sobada əridib, axan şirənin yayılmasına imkan verməmək;
-
Xam toyuğun bişmiş qidalarla təmasını qəti şəkildə istisna etmək;
-
Xam və bişmiş ət üçün ayrı doğrama taxtası və qab-qacaqdan istifadə etmək.
"Qida zəhərlənmələri sağlamlıq və iqtisadiyyat üçün ciddi təhdiddir. Sadə ehtiyat tədbirləri həyat qurtara bilər," - deyə Koks vurğulayıb.
