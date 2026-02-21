https://news.day.az/azerinews/1817536.html Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə səylər hərbi eskalasiya ehtimalını azalda bilər - "S&P" Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində göstərilən səylər regional təhlükəsizlik üçün riskləri zəiflədərək gələcək hərbi eskalasiya ehtimalını azalda bilər. Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "S&P Global Ratings" hesabatında qeyd olunub. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə səylər hərbi eskalasiya ehtimalını azalda bilər - "S&P"
Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində göstərilən səylər regional təhlükəsizlik üçün riskləri zəiflədərək gələcək hərbi eskalasiya ehtimalını azalda bilər.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "S&P Global Ratings" hesabatında qeyd olunub.
Xəbər yenilənəcək
