Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə səylər hərbi eskalasiya ehtimalını azalda bilər - "S&P"

Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində göstərilən səylər regional təhlükəsizlik üçün riskləri zəiflədərək gələcək hərbi eskalasiya ehtimalını azalda bilər.

Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "S&P Global Ratings" hesabatında qeyd olunub.

Xəbər yenilənəcək