Qışda sağlam qalmaq üçün beş vacib MƏQAM
Qış aylarında havaların soyuması ilə birlikdə mövsümi xəstəliklərin sayı artır.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, sadə qaydalara əməl etməklə soyuqdəymə və qrip riskini minimuma endirmək mümkündür.
İlk növbədə immun sisteminin gücləndirilməsi vacibdir. Vitamin və minerallarla zəngin qidalar qəbul etmək, xüsusilə C və D vitamini ilə təmin olunmaq orqanizmin müqavimətini artırır.
Həkimlər kifayət qədər yuxunun da sağlamlıq üçün əsas şərt olduğunu vurğulayırlar. Gündə 7-8 saat keyfiyyətli yuxu immun sisteminin düzgün fəaliyyətinə kömək edir.
Bundan əlavə, qışda fiziki aktivlikdən imtina etmək tövsiyə olunmur. Açıq havada qısa gəzintilər və yüngül idman hərəkətləri qan dövranını yaxşılaşdırır və bədəni möhkəmləndirir.
Gigiyena qaydalarına riayət etmək də mühüm amildir. Əllərin tez-tez yuyulması və qapalı məkanların mütəmadi havalandırılması virusların yayılmasının qarşısını alır.
Mütəxəssislər sonda balanslı qidalanma və kifayət qədər maye qəbulunun qış mövsümündə sağlam qalmaq üçün əsas şərtlərdən biri olduğunu qeyd edirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре