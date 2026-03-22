Süni intellekt texnologiyalarının üç il müddətində kosmosda yerləşdirilməsi daha sərfəli olacaq - Mask
Üç il ərzində süni intellekt (Sİ) modelləri üçün hesablama gücü Yer kürəsində olduğundan daha səmərəli şəkildə kosmosda yerləşdiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Tesla" və "SpaceX" şirkətlərinin təsisçisi İlon Mask bildirib.
"Mən həqiqətən inanıram ki, kosmosda yerləşdirilən süni intellekt gücünün dəyəri Yer kürəsindəki süni intellektdən daha ucuz olacaq. İnanıram ki, cəmi iki-üç il ərzində süni intellekt çiplərinin kosmosa göndərilməsi onları Yer kürəsində quraşdırmaqdan daha ucuz olacaq, çünki kosmosda çoxlu batareyaya ehtiyacınız yoxdur, çünki hava həmişə günəşlidir", - deyə o vurğulayıb.
Mask, həmçinin qeyd edib ki, günəş panellərinin kosmosdakı səmərəliliyi Yer kürəsindəkindən ən azı beş dəfə yüksəkdir, çünki atmosfer vasitəsilə günəş işığı itkisi yoxdur və nəzərə alınmalı gündüz/gecə dövrləri və ya mövsümi dəyişikliklər yoxdur. Yer üzündə elektrik enerjisi tutumunun artırılması zamanla getdikcə çətinləşəcək və bahalaşacaq, kosmosda isə daha ucuz və asan olacaq.
