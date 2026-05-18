Şəhərlər və kəndlər arasındakı fərqlərin azaldılması hədəflənir - Gürcüstanın Baş naziri
Gürcüstan daha güclü institutlara və sabit iqtisadi artıma malik yuxarı orta gəlirli iqtisadiyyata keçid prosesini davam etdirərkən regionların dayanıqlı inkişafı milli prioritet olaraq qalır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) çərçivəsində keçirilən Liderlər Sammitində deyib.
Baş nazir vurğulayıb ki, xüsusilə kənd və dağlıq icmaların müasir infrastrukturdan, keyfiyyətli ictimai xidmətlərdən və yeni iqtisadi imkanlardan bərabər şəkildə faydalanması diqqət mərkəzində saxlanılır:
"İnklüziv və regionlararası balanslı siyasətlər vasitəsilə yerli icmaların gücləndirilməsi, şəhər və kənd əraziləri arasındakı fərqlərin azaldılması və ölkə üzrə uzunmüddətli dayanıqlı inkişafın təmin olunması hədəflənir".
İ.Kobaxidze qeyd edib ki, Gürcüstan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin və Yeni Şəhər Gündəliyinin icrasına tam sadiqdir.
"Biz təhlükəsiz, inklüziv və dayanıqlı yaşayış məskənlərinin yaradılması istiqamətində beynəlxalq tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığı daha da gücləndirməyə hazırıq", - deyə o çıxışını yekunlaşdırıb.
