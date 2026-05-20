https://news.day.az/azerinews/1836086.html Masazırda qaz verilişi DAYANDIRILDI: SƏBƏB Masazır qəsəbəsidə qazıntı işləri aparan texnika tərəfindən qaz xəttinin zədələnməsi səbəbilə ərazinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb.
Masazırda qaz verilişi DAYANDIRILDI: SƏBƏB
Masazır qəsəbəsidə qazıntı işləri aparan texnika tərəfindən qaz xəttinin zədələnməsi səbəbilə ərazinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azəriqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına görə, Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində müvafiq qurum tərəfindən xüsusi texnika ilə aparılan qazıntı işləri zamanı qaz xəttinə zərər dəyib.
Bu səbəbdən 20.05.2026-cı il tarixində saat 15:35-dən etibarən təmir-bərpa işləri yekunlaşanadək Masazır qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranıb.
Hazırda ərazidə qəzanın aradan qaldırılması və qaz təchizatının bərpası istiqamətində işlər aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре