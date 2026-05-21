WUF13 - Gələcəyin şəhərlərinin forumu incəsənət və mədəniyyət ocağına çevrilib - FOTO
Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasında təkcə urbanistika, memarlıq və gələcəyin şəhərləri müzakirə olunmur, burada həm də müasir texnologiyaların incəsənət, musiqi və Azərbaycanın, eləcə də dünya xalqlarının milli ənənələri ilə vəhdət təşkil etdiyi geniş mədəni məkan yaradılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "Urban Expo"nun ilk dəqiqələrindən etibarən qonaqların diqqətini yalnız futuristik pavilyonlar deyil, həm də zəngin bədii atmosfer cəlb edir.
Müxtəlif platformalarda "Azərxalça"nın ustaları ziyarətçilərin gözü önündə ənənəvi Azərbaycan xalçaları toxuyur, onların fonunda isə milli musiqi səslənir. Xarici nümayəndə heyətləri və turistlər əl toxuculuğu prosesini uzun müddət izləyərək qədim xalçaçılıq ənənələri ilə tanış olur, eyni zamanda xalçaların yaradılması prosesində özləri də iştirak edirlər.
Xalq tətbiqi sənəti ustalarının işləri də böyük maraq doğurur. Sərgi məkanlarında əl işləri, milli dulusçuluq nümunələri, misgərlik, dekorativ tikmə, oyma sənəti və ənənəvi sənətkarlıq kompozisiyaları nümayiş olunur. Milli geyim ekspozisiyaları isə xüsusi ab-hava yaradır. Ziyarətçilər Qarabağ, Şəki, Naxçıvan, Quba və Azərbaycanın digər bölgələrinə məxsus ənənəvi geyimləri görə bilirlər. Parlaq ornamentlər, qədim dekor elementləri və regional üslub xüsusiyyətləri forumun xarici qonaqlarında böyük maraq doğurur.
Bununla yanaşı, müasir incəsənət və gənclər üçün art-məkanlar da təqdim olunur. Gənc rəssamlar Bakı, ekologiya, dayanıqlı inkişaf və gələcəyin şəhərlərinə həsr olunmuş əsərlər yaradırlar. Bəzi zonalar interaktiv formatda təşkil olunub, belə ki, ziyarətçilərə də incəsənət əsərlərinin və instalyasiyaların yaradılmasında iştirak etmək təklif edilir.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanın ev sahibliyi edəcək 20 yaşadək gənclər arasında futbol üzrə dünya çempionatına həsr olunmuş xüsusi interaktiv stendi də xüsusi maraq doğurur. Stenddə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğun olaraq idmanın inkişafı, sağlam gənclik və inklüzivlik ideyaları ön plana çıxarılıb.
Burada həmçinin multimedia panelləri, oyun fəaliyyətləri və gənclər və uşaqlar üçün interaktiv futbol zonaları fəaliyyət göstərir.
Müxtəlif pavilyonlarda təqdim olunan musiqi proqramı forumun işgüzar atmosferini incəsənətlə harmonik şəkildə birləşdirərək böyük mədəni festival hissi yaradır.
Uşaqlı ailələr üçün xüsusi oyun meydançaları, master-klasslar və maarifləndirici urban-zonalar təşkil olunub. Balaca ziyarətçilər virtual reallıq texnologiyaları ilə tanış olur, yaradıcılıq məşğələlərində iştirak edir və "ağıllı şəhər" konsepsiyalarını oyun formatında öyrənirlər.
Forum ərazisində ziyarətçilər üçün rahat istirahət zonaları da yaradılıb. Pavilyonlar arasında "lounge"məkanlar, yaşıl guşələr və ünsiyyət sahələri yerləşir. Burada qonaqlar dincələ, mədəni proqramı izləyə və ya böyük beynəlxalq festival atmosferində vaxt keçirə bilərlər.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) beşinci günü keçirilir.
Forumun bugünkü proqramı mənzil siyasəti, şəhərlərin böhranlardan sonrakı bərpası, maliyyələşdirmə mexanizmləri, urbanizasiya, gənclərin şəhər inkişafında iştirakı, dayanıqlı turizm və vətəndaş cəmiyyətinin rolu kimi mövzulara həsr olunub.
Beşinci gün çərçivəsində "Böhranların bərpası və yenidənqurulmasının mərkəzində mənzil", "Mənzil maliyyələşdirilməsi üçün yeni razılaşma", "Akademiya", "Uşaqlar və gənclər", "Kiçik ada inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə inklüziv şəhər dayanıqlılığı, mavi iqtisadiyyat və dayanıqlı turizm", "Afrika Əlçatan Mənzil Kompaktı - İnvestorlar üçün xüsusi sessiya", "Peşəkarlar", "Vətəndaş cəmiyyəti" və yekun sessiya üzrə dialoqlar, dəyirmi masalar və xüsusi sessiyalar keçiriləcək.
Sessiyalarda mənzilə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, şəhərlərin böhran və münaqişələrdən sonra bərpası, dayanıqlı maliyyə alətlərinin tətbiqi, gənclərin qərarqəbuletmə proseslərinə cəlb olunması, həmçinin iqlim dəyişikliyi şəraitində şəhərlərin dayanıqlığının artırılması məsələləri müzakirə ediləcək.
WUF13-ün dördüncü günü urbanizasiya, iqlim dəyişiklikləri, inklüziv şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və dayanıqlı idarəetmə mövzularına həsr olunmuş geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün "Qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası", "İqlim və mənzil əlaqəsi", "Şəhərlərdən səslər: SPECA Şəhərlər Forumu", "Azərbaycanın mənzil təcrübəsi", "Şəhərlər oyun meydanı kimi", "Mədəni irsin yenidən düşünülməsi və inklüziv şəhər regenerasiyası", "Təmiz hava", "Əlilliyi olan şəxslər", "Parlamentarilər", "Tullantıların idarə olunmasının dairəvi iqtisadiyyata uyğun inkişafı" və "Şəhər iqlim irsinin inkişafı" mövzularında sessiyalar təşkil olunub.
Dördüncü gün çərçivəsində keçirilən BMT-nin Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramı (SPECA) Şəhərlər Forumunda mühüm hadisələrdən biri də Almatı şəhərinin "SPECA İqlimə Dayanıqlı Ağıllı Şəhərlər Forumunun yaradılması ilə bağlı Niyyət Bəyannaməsi"nə rəsmi şəkildə qoşulmasının elan edilməsi olub. Bu addım SPECA regionunda iqlimə davamlı və innovativ şəhər inkişafı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirilib.
Forumun üçüncü günü qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat mövzularında müzakirələrlə yadda qalıb. Həmin gün Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Metin Genç imzalayıblar.
Forumun ilk iki günündə isə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər toplantısı, Liderlər Sammiti, qadınlar və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları, şəhər rifahı və qlobal mənzil böhranı ilə bağlı yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı baş tutub və bu platforma Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və növbəti forumlara hazırlıq baxımından mühüm addım kimi dəyərləndirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
