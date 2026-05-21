Bu günədək 14 mindən çox əlçatan mənzili əhatə edən 11 layihə tamamlanıb - MİDA rəsmisi
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) fəaliyyəti yalnız Bakı şəhərini deyil, Azərbaycanın bir çox regionlarını da əhatə edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri WUF13 çərçivəsində Bakı şəhərinin Baş Planına həsr olunmuş tədbirdə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Cəmşid Əmirov deyib.
O bildirib ki, MİDA tərəfindən ümumilikdə 19 layihə həyata keçirilib və bu günədək 14 mindən çox əlçatan mənzili əhatə edən 11 layihənin tikintisi başa çatdırılıb.
"Agentlik işğaldan azad olunmuş ərazilərdə üç layihənin icrasını da uğurla tamamlayıb ki, bu da bizim üçün böyük qürur mənbəyidi. MİDA gələcək layihələrin həyata keçirilməsi üçün uyğun torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində davamlı araşdırmalar aparır. Bu zaman iş yerlərinə yaxınlıq və ekoloji cəhətdən təmiz ərazilər əsas meyarlardan biri kimi nəzərə alınır".
Onun sözlərinə görə, vətəndaşlara təqdim olunan mənzillərin qiyməti bazar qiymətlərindən orta hesabla 25 faiz aşağıdır, bəzi hallarda isə bu fərq daha yüksək olur.
"Vətəndaşlar yalnız 10 faiz ilkin ödənişlə aşağı faizli uzunmüddətli ipoteka kreditlərindən istifadə edə bilirlər. Eyni zamanda mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli və istilik sistemi ilə birlikdə təhvil verilir.
Yaşayış kompleksləri təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən əlverişli ərazilərdə inşa olunur. Layihələrin hazırlanması zamanı məktəblər, uşaq bağçaları, tibb mərkəzləri, geniş həyətlər, yaşıllıq sahələri, oyun meydançaları, velosiped yolları və ictimai nəqliyyata çıxış kimi sosial infrastruktur elementləri də nəzərə alınır".
C.Əmirov bildirib ki, şəffaflığın və əlçatanlığın artırılması məqsədilə "Güzəştli Mənzil" Elektron Sistemi yaradılıb.
"Bu platforma vətəndaşlar üçün bərabər imkanlar yaradır və mənzil əldə etmə prosesini sadələşdirir. Uyğun vətəndaşların müraciətləri real vaxt rejimində onlayn qaydada qəbul edilir, təqdim olunan məlumatlar isə dövlət qurumlarının inteqrasiya olunmuş informasiya sistemləri vasitəsilə yoxlanılır", - deyə o vurğulayıb.
MİDA rəsmisi əlavə edib ki, əlçatan mənzil anlayışı yalnız münasib qiymətlə məhdudlaşmamalıdır.
"Əlçatan mənzil ictimai nəqliyyat, sosial infrastruktur, yaşıl məkanlar və məşğulluq imkanları ilə inteqrasiya olunmuş yaşayış mühitini də əhatə etməlidir", - deyə C.Əmirov bildirib.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) beşinci günü keçirilir.
Forumun bugünkü proqramı mənzil siyasəti, şəhərlərin böhranlardan sonrakı bərpası, maliyyələşdirmə mexanizmləri, urbanizasiya, gənclərin şəhər inkişafında iştirakı, dayanıqlı turizm və vətəndaş cəmiyyətinin rolu kimi mövzulara həsr olunub.
Beşinci gün çərçivəsində "Böhranların bərpası və yenidənqurulmasının mərkəzində mənzil", "Mənzil maliyyələşdirilməsi üçün yeni razılaşma", "Akademiya", "Uşaqlar və gənclər", "Kiçik ada inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə inklüziv şəhər dayanıqlılığı, mavi iqtisadiyyat və dayanıqlı turizm", "Afrika Əlçatan Mənzil Kompaktı - İnvestorlar üçün xüsusi sessiya", "Peşəkarlar", "Vətəndaş cəmiyyəti" və yekun sessiya üzrə dialoqlar, dəyirmi masalar və xüsusi sessiyalar keçiriləcək.
Sessiyalarda mənzilə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, şəhərlərin böhran və münaqişələrdən sonra bərpası, dayanıqlı maliyyə alətlərinin tətbiqi, gənclərin qərarqəbuletmə proseslərinə cəlb olunması, həmçinin iqlim dəyişikliyi şəraitində şəhərlərin dayanıqlığının artırılması məsələləri müzakirə ediləcək.
WUF13-ün dördüncü günü urbanizasiya, iqlim dəyişiklikləri, inklüziv şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və dayanıqlı idarəetmə mövzularına həsr olunmuş geniş tədbirlər proqramı ilə yadda qalıb. Həmin gün "Qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası", "İqlim və mənzil əlaqəsi", "Şəhərlərdən səslər: SPECA Şəhərlər Forumu", "Azərbaycanın mənzil təcrübəsi", "Şəhərlər oyun meydanı kimi", "Mədəni irsin yenidən düşünülməsi və inklüziv şəhər regenerasiyası", "Təmiz hava", "Əlilliyi olan şəxslər", "Parlamentarilər", "Tullantıların idarə olunmasının dairəvi iqtisadiyyata uyğun inkişafı" və "Şəhər iqlim irsinin inkişafı" mövzularında sessiyalar təşkil olunub.
Dördüncü gün çərçivəsində keçirilən BMT-nin Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün Xüsusi Proqramı (SPECA) Şəhərlər Forumunda mühüm hadisələrdən biri də Almatı şəhərinin "SPECA İqlimə Dayanıqlı Ağıllı Şəhərlər Forumunun yaradılması ilə bağlı Niyyət Bəyannaməsi"nə rəsmi şəkildə qoşulmasının elan edilməsi olub. Bu addım SPECA regionunda iqlimə davamlı və innovativ şəhər inkişafı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirilib.
Forumun üçüncü günü qlobal mənzil böhranı, təhlükəsiz və inklüziv şəhərlərin formalaşdırılması, iqlim dayanıqlılığı, süni intellekt və şəhər idarəçiliyi, "yaşıl" urbanizasiya, sosial bərabərlik və dayanıqlı nəqliyyat mövzularında müzakirələrlə yadda qalıb. Həmin gün Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Türkiyənin Trabzon şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Ahmet Metin Genç imzalayıblar.
Forumun ilk iki günündə isə Yeni Şəhər Gündəliyinə həsr olunmuş nazirlər toplantısı, Liderlər Sammiti, qadınlar və vətəndaş cəmiyyəti assambleyaları, biznes sessiyaları, şəhər rifahı və qlobal mənzil böhranı ilə bağlı yüksək səviyyəli müzakirələr keçirilib. Eyni zamanda, WUF13 çərçivəsində Mexiko şəhərinin pavilyonunun açılışı baş tutub və bu platforma Latın Amerikası regionu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və növbəti forumlara hazırlıq baxımından mühüm addım kimi dəyərləndirilib.
182 ölkədən 40 mindən artıq iştirakçının qeydiyyatdan keçdiyi WUF13 mayın 22-dək davam edəcək. "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş forum hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları, ekspertləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini bir araya gətirərək dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir.
