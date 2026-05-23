Meksikanın nüfuzlu jurnalı Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət komitəsinin fəaliyyətindən yazıb - FOTO
Nüfuzlu Meksika nəşri olan "Mundo Internacional" jurnalının növbəti sayında Azərbaycandan Meksikaya həyata keçirilən yüksək səviyyəli səfərlərə həsr olunmuş geniş reportaj dərc edilib.
Day.Az xəbər verir ki, dərgi Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun bu ilin 16-22 aprel tarixlərində Meksikaya səfəri zamanı nəşrin baş redaktoru Karmen Mixalaskuya verdiyi müsahibəyə xüsusi diqqət ayırıb.
Müsahibə çərçivəsində Fuad Muradov səfərinin məqsədləri, o cümlədən yüksək səviyyəli görüşlər, Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Meksika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Nazirliyi yanında Xaricdə Yaşayan Meksikalılar İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması, həmçinin Meksikadakı Azərbaycan diasporu ilə keçirilən görüşlər barədə məlumat verib.
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xaricdə yaşayan vətəndaşlarımıza xüsusi diqqət göstərir və ölkəmiz milli sərhədlərdən kənarda yaşayan icmalarına davamlı dəstəyi ilə seçilir. Hazırda biz 70-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərir və hər il 800-dən artıq layihə həyata keçiririk. Bu layihələr əsasən təhsil və mədəniyyət sahələrini əhatə edir: diaspor nümayəndələri ilə birgə forumlar, sərgilər və musiqi tədbirləri təşkil edirik. Bundan əlavə, dünya üzrə digər diasporlarla əlaqələr saxlayır, təcrübə və qabaqcıl yanaşmaların mübadiləsi aparırıq.
Meksikada əsas tərəfdaşımız Xaricdə Yaşayan Meksikalılar İnstitutudur. Bu səfərin əsas məqsədlərindən biri də həmin təşkilatla Anlaşma Memorandumunun imzalanması idi. İki ildən artıq davam edən işdən sonra biz bu sazişi aprelin 17-də yekunlaşdıra bildik. Digər mühüm məqamlardan biri Meksikadakı Azərbaycan icması ilə görüş oldu. Say baxımından az olmasına və müxtəlif şəhərlərdə yaşamalarına baxmayaraq, bu icma ölkəmizin mədəniyyətinin təbliğində fəal iştirak edir. Bununla əlaqədar olaraq biz onun təşkilati strukturunu gücləndirməyə çalışırıq; artıq mühüm rol oynayan YAXSHI adlı assosiasiya mövcuddur. Səfirliklərimizlə əlaqələndirmə şəraitində birgə layihələrin təşviqini davam etdiririk", - deyə Fuad Muradov bildirib.
Bununla yanaşı, müsahibədə Komitə sədri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri, diaspor təşkilatlarına və Azərbaycan evlərinə maliyyə dəstəyi mexanizmləri barədə ətraflı danışıb, həmçinin Azərbaycan-Meksika münasibətlərinin gələcək inkişafı məsələlərinə toxunub.
Qeyd edək ki, "Mundo Internacional" jurnalı Meksikanın dövlət strukturlarında, parlament dairələrində, akademik mühitdə, eləcə də ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri arasında geniş oxucu kütləsinə malikdir.
