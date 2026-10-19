https://news.day.az/azerinews/1867944.html Arda Gülerdən möhtəşəm qol - VİDEO "Real Madrid" klubu La Liqada "Sevilya" klubunu qəbul edir. Day.Az xəbər verir ki, oyunda hesabı məhz meydan sahibləri açıb. Arda Güler möhtəşəm qola imza atıb.

Arda Gülerdən möhtəşəm qol - VİDEO

Azərbaycanca, 19 октября 2026 01:20 (UTC +04:00) 282
Arda Gülerdən möhtəşəm qol

"Real Madrid" klubu La Liqada "Sevilya" klubunu qəbul edir.

Day.Az xəbər verir ki, oyunda hesabı məhz meydan sahibləri açıb.

Arda Güler möhtəşəm qola imza atıb.

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