Со 2 марта по 16 июня в Пространстве современного искусства YARAT пройдет персональная выставка азербайджанского художника и поэта Баби Бадалова под названием "ZARAtustra".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В YARAT художник представляет инсталляцию, полностью выполненную из его работ по текстилю, как более ранних, так и совершенно новых, отражающих его взгляд на конфликт между традициями и нынешней культурной атмосферой Азербайджана.

Б.Бадалов часто использует ткань в качестве материала для своих работ. Его инсталляция в YARAT включает в себя около 250 отрезов ткани, свисающих с потолка галереи. Это старые простыни, фрагменты штор и подобранные где-то куски текстиля, на каждый из которых нанесены поэтические тексты Б.Бадалова.