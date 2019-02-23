В YARAT откроется новая выставка
23 февраля 2019 15:16 123
Со 2 марта по 16 июня в Пространстве современного искусства YARAT пройдет персональная выставка азербайджанского художника и поэта Баби Бадалова под названием "ZARAtustra".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В YARAT художник представляет инсталляцию, полностью выполненную из его работ по текстилю, как более ранних, так и совершенно новых, отражающих его взгляд на конфликт между традициями и нынешней культурной атмосферой Азербайджана.
Б.Бадалов часто использует ткань в качестве материала для своих работ. Его инсталляция в YARAT включает в себя около 250 отрезов ткани, свисающих с потолка галереи. Это старые простыни, фрагменты штор и подобранные где-то куски текстиля, на каждый из которых нанесены поэтические тексты Б.Бадалова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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