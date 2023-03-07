Российский коллектив "Морошка" представил азербайджанские песни и танцы

В Баку прошли гастроли Санкт-Петербургского театра песни и танца "Морошка", организованные в рамках проекта "Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом" Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке посольства России в Азербайджане, Русского дома в Баку и "Центра Россиеведения" Азербайджанского университета языков, сообщает Day.Az.

Гостям были представлены русские народные песни и танцы, а также специально подготовленные для выступления в Баку композиции азербайджанских авторов, хореографические номера, которые были представлены в азербайджанских национальных костюмах. Выступления коллектива прошли в Государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна и Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Наряду с концертной программой, представители театра провели занятия и мастер-классы по танцу, а также игре на музыкальных инструментах для зрителей.

Выступления артистов были восприняты с большим интересом и встречены овациями.