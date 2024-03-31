Интересное предложение для посетителей от национального музея Кардиффа

Национальный музей Кардиффа решил исследовать вопрос "Являются ли автопортреты предшественниками современных селфи?" на новой выставке "Искусство селфи", построенной вокруг картины голландского художника Винсента Ван Гога "Портрет художника" (1887).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, картина впервые экспонируется в Уэльсе.

"Автопортреты и селфи - это две разные вещи, но у них есть кое-что общее: и то, и другое используется для того, чтобы показать, кто вы есть как личность, - говорится в сообщении, опубликованном на веб-сайте музея. - Из всех способов, которыми мы документируем свою жизнь, селфи стали популярным методом самовыражения и индивидуализма. Представленные на выставке работы демонстрируют различные способы, с помощью которых художники решили охарактеризовать себя так же, как мы представляем и делимся своими изображениями сегодня".

Выставленный портрет художника взят напрокат в рамках сделки с парижским музеем Орсе, который ранее попросил одолжить картину Ренуара "Голубая дама" для своей предстоящей выставки "Париж 1874: Изобретение импрессионизма".

Кейт Дэвис, директор по коллекциям и исследованиям Национального музея Уэльса, затрагивая суть договоренностей, отметила для Guardian, что: ""Голубая дама" была написана в 1874 году, поэтому имело смысл позволить ей вернуться на родину, провести отпуск со старыми друзьями". В Музее Уэльса воспользовались возможностью и предложили: "...если вы берете одну из наших культовых работ, не могли бы вы ответить взаимностью и прислать что-нибудь действительно значимое, один из ваших звездных объектов?".

Известно, что на протяжении своей творческой жизни Ван Гог создал около 35 автопортретов, многие из которых он написал потому, что был стеснен в средствах и не мог позволить себе нанять модель. Несмотря на эти обстоятельства, художник вложил всего себя в эти яркие, красочные работы самоанализа, которые он рассматривал как средство передачи определенных невыразимых качеств своего внутреннего мира.

"Я ищу более глубокое сходство, чем то, которое удалось получить фотографу, - как-то написал Ван Гог своей сестре. А в письме своему брату он добавил: "Люди говорят - и я вполне готов в это поверить, - что трудно познать себя, но и нарисовать себя тоже нелегко".

В рамках выставки "Искусство селфи" представлено около дюжины работ, демонстрирующих, как различные художники, включая Рембрандта, Бренду Чемберлен, Фрэнсиса Бэкона и Бедуира Уильямса, подходили к задаче изображения самих себя в своих работах.

Один из представленных автопортретов принадлежит Анье Пейнтсил, современной художнице, которая опирается на свое валлийское и ганское наследие. Ее вклад - текстильное изделие, на котором она изображена в образе Блодьюведд, персонажа из цветов валлийского фольклора. Эта работа дает "другой взгляд на то, что может означать автопортрет, - говорит BBC News Дон Боуден, заместитель министра культуры и спорта Уэльса. - Это действительно небольшая выставка и настолько сокровенная, что у вас есть время для углубленного изучения работ. Здесь всего 14 работ, но каждая из них раскрывает свой взгляд на мир".

Выставка "Искусство селфи" будет доступна для посещения в Национальном музее Кардиффа в Уэльсе до 26 января 2025 года.

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