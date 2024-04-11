В Гяндже прошел вечер музыки азербайджанских и мировых классиков

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального Управления культуры прошел вечер классической музыки, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Программа концерта была представлена зрителям в уютной обстановке в фойе филармонии. Целью проведения вечера является пропаганда классического искусства в регионах страны, выявление талантливых молодых классических исполнителей из Гянджи.

В исполнении народной артистки Азербайджана Севиндж Ибрагимовой, заслуженного работника культуры Мехпары Джафаровой, заслуженных артистов Турала Абдуллаева и Кямали Тагизаде, а также Васифа Байрамова, Рустама Джафарова, Фидан Мамедзаде и Гая Насибзаде прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков Узеира Гаджибейли, Асафа Зейналлы, Фикрета Амирова, Ниязи, Джакомо Пуччини, Эрнеста де Куртиса и Джорджа Бизе.

Концерт был встречен с большим интересом.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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