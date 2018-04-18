Молодые музыканты выступили в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт под названием "Музыкальный весенний вечер" ("Musiqili Bahar Axşamı").

Концерт прошел в рамках проекта, организованного Филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана "Gənclərə dəstək", который создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев) в этот вечер выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Севда Джабраилова (канон), Метин Абилов (ханенде), Гюльханум Султанова (флейта), Бейлер Абдуллаев (кеманча), Самандар Гаджизаде (тар), Эмиль Гурбанов (тар), Рашад Ализаде (гармонь), Шейда Алескерова (флейта), Авезага Гаджизаде (тар), Гусейн Нагиев (кеманча), Мирали Ализаде (тар), Назрин Сафарзаде (кеманча), Солмаз Рагимова (канон) и др.

За дирижерским пультом в этот вечер была Илаха Гусейнова.

В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов: Г. Ханмамедова, В.А. Моцарта, Ф. Амирова, С. Алескерова, В. Монти, Н. Аливердибекова, С. Рустамова, В. Адигезалова и др. Также на концерте прозвучало произведение молодого композитора Вафы Багирзаде.

Вновь концерт молодых музыкантов собрал большую публику в стенах Филармонии. Каждое их исполнение сопровождалось бурными аплодисментами зала. Завершился концерт продолжительными овациями.

Н. Гасымова