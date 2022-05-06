Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере финансового аудита и контроля

Сегодня подписан меморандум о сотрудничестве в областях финансового аудита и контроля между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии.

Меморандум подписали председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов и президент Генерального бюро аудита Саудовской Аравии доктор Хоссам бин Абдул Мохсен Аль-Ангари

Меморандум направлен на расширение сотрудничества между двумя ведомствами в областях финансового аудита и контроля в соответствии с законами и правилами, действующими в обеих странах, и в рамках основных положений и принципов Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) и Азиатской организации высших органов финансового контроля (ASOSAI).

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - марте 2022 года товарооборот с Саудовской Аравией превысил 5,341 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 3,941 миллиона долларов (рост за год на 35,52 процента).