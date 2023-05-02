Облигации SOCAR показали высокую доходность и ликвидность на фондовой бирже Баку

SOCAR Capital осуществила шестые купонные выплаты по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов, сроком обращения пять лет, годовой доходностью в 4,5 процента и ежеквартальной выплатой купонного дохода.

Как сообщили во вторник Day.Az в SOCAR Capital, по итогам шестых купонных выплат, новые облигации SOCAR, ставшие самой инвестпривлекательной ценной бумагой за 18-месячный период размещения на Бакинской фондовой бирже, принесли своим владельцам доход в размере 1,125 миллиона долларов.

"Таким образом, общий доход владельцев облигаций вырос до 6,750 миллиона долларов (по истечении пятилетнего периода обращения общая сумма дохода составит 22,5 миллиона долларов). Показателем высокого спроса на облигации SOCAR является то, что объем операций на вторичном рынке превысил 32 миллиона долларов, количество заключенных сделок достигло 450, облигации сохранили статус самого продаваемого корпоративно-финансового инструмента. Облигации SOCAR, которые можно приобрести в центрах Службы ASAN №1 и 5, а также во всех инвестиционных компаниях, зарегистрированных в Азербайджане, обладают высокой ликвидностью, а их цена не опускается ниже номинальной стоимости (1000 долларов)", - сказали в госкомпании.