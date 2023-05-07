Село Туг имеет очень хороший туристический потенциал

Село Туг Ходжавендского района имеет очень хороший туристический потенциал.

Об этом сказал в воскресенье Trend председатель правления Управления заповедниками Государственного агентства по туризму Мурад Агабейли, передает Day.Az.

"Туг - одно из старейших и красивейших сел Азербайджана. В то же время Туг обладает очень хорошим туристическим потенциалом. При подготовке концепции туризма села Туг мы выбрали три основных направления. Первое из этих направлений - развитие культурного туризма с сохранением исторического архитектурного стиля села, второе - развитие экотуризма с использованием богатой природы Туга, а как третье направление, потенциал агротуризма, который, как известно, имеет село Туг. Мы, используя агротуристический потенциал, планируем развивать здесь туризм в этом направлении.

На начальном этапе мы будем проводить работы по созданию начальной туристической инфраструктуры в исторической части села. Работа в этом направлении уже началась. Мы проектируем различные объекты в соответствии с концепциями. На въезде в село планируем создать автостоянку и другую необходимую туристическую инфраструктуру, во вторых, планируем восстановить сельскую школу, дворцовый комплекс Мелик, в третьих, планируем строительство Туристического информационного центра, кулинарного центра, а также строительство объектов общественного питания", - сказал он.

Он также рассказал об историческом архитектурном стиле села Туг.

"Как видите, большинство зданий и исторических памятников подверглись вандализму со стороны армян. И когда я говорю о вандализме, я имею в виду не только разрушение этих исторических зданий. В то же время многие наши памятники были изменены в период оккупации, в результате чего они утратили в той или иной форме свой исторический облик. Совместными усилиями зарубежных и местных экспертов мы вновь исследуем эти памятники. Мы проведем повторное исследование и вернем им первоначальный исторический вид.

С созданием туристического информационного центра, туристы, отправляющиеся в Шушу, будут получать информацию об окрестных селах здесь", - добавил он.