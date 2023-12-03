Азербайджан добился значительного прогресса в продвижении Среднего коридора

Российско-украинская война открыла новые перспективы для Среднего коридора, но для удовлетворения спроса и поддержки экономического развития Казахстана, Азербайджана и Грузии необходимы изменения в политике и инвестициях.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского издания Emerging Europe.

Автор статьи напоминает, что согласно недавнему отчету Всемирного банка, при правильной политике Средний коридор, соединяющий китайский и европейский рынки через Центральную Азию и Южный Кавказ, может оживить региональную торговлю и расширить связи для стран, расположенных вдоль этого маршрута.

"Коридор также может обеспечить устойчивость и диверсификацию маршрутов контейнерных перевозок между Китаем и Европой, защищая страны и цепочки поставок от геополитических потрясений.

В отчете под названием "Средний торгово-транспортный коридор - политика и инвестиции для увеличения объема грузоперевозок в три раза и сокращения времени в пути вдвое к 2030 году", посвященном Казахстану, Азербайджану и Грузии, определены приоритетные меры, которые могут превратить этот коридор в жизненно важный и надежный торговый маршрут.

В нем говорится, что при правильной политике Средний коридор может утроить объём торговли и вдвое сократить время в пути по маршруту к 2030 году. Это принесет пользу местной и региональной экономике и населению в целом, создавая возможности для трудоустройства, стимулируя спрос на вспомогательные отрасли и привлекая предпринимателей.

"Наши данные подтверждают, что Средний коридор не только жизнеспособен, но и очень важен для экономик стран, расположенных вдоль этого маршрута, - сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани. - Азербайджан, Грузия и Казахстан вместе с другими странами добились значительного прогресса в согласовании общего видения и продвижении этого коридора".

Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, - это мультимодальный коридор, который привлек к себе повышенное внимание после вторжения России в Украину. Он соединяет Китай и Казахстан по железной дороге через поселок Достык, пересекает Казахстан по железной дороге до порта Актау, идет через Каспийское море в Азербайджан и Грузию, а затем либо идет в Европу через Турцию, либо пересекает Черное море.

Влияние войны России в Украине

Война открыла новые перспективы для Среднего коридора как альтернативного торгового маршрута и средства повышения экономической устойчивости, ослабив зависимость стран от коридоров через Россию. Контейнерные перевозки по этому маршруту в 2022 году выросли на 33% по сравнению с 2021 годом.

В ноябре 2022 года между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией была подписана "дорожная карта", в которой перечислены приоритетные инвестиции и действия, необходимые для улучшения работы Среднего коридора. В июне 2023 года Баку, Тбилиси и Астана договорились о создании совместной логистической компании.

Не просто сухопутный мост с Востока на Запад

Согласно отчету Всемирного банка, время Среднего коридора действительно пришло. Помимо его значения как сухопутного моста между Китаем и Европой, дополнительные преимущества заключаются в том, что он может принести пользу как внутрирегиональный торговый маршрут.

В отчете определены основные направления политики и инвестиций, необходимые для удовлетворения спроса на транспорт и поддержку экономического развития в Казахстане, Азербайджане и Грузии. Они включают в себя предоставление логистических решений для обеспечения бесперебойной работы коридоров, реформирование и упрощение процессов и процедур, особенно на пограничных пунктах, для упрощения обмена транспортными потоками, данными и характеристиками мультимодальных коридоров.

Также потребуется координация цифровых технологий для отслеживания и сокращения задержек на пограничных пунктах. Единая, совместимая структура может способствовать цифровой трансформации процессов и деятельности коридора.

Не менее важно повысить эффективность работы каспийских и черноморских транзитов, сосредоточившись на устранении узких мест, мешающих доступности судов, и повышении производительности портов, а также согласовать единую систему приоритетности инвестиций. В отчете определен ряд инвестиционных возможностей, которые необходимо дополнительно оценить и определить их приоритетность.

Время пришло

Однако можно с уверенностью сказать, что время для улучшения работы Среднего коридора пришло.

"Сейчас наступил благоприятный момент для повышения конкурентоспособности Среднего коридора, расширения его пропускной способности, устранения неэффективности и снижения затрат, - сказал региональный директор по инфраструктуре Европы и Центральной Азии Всемирного банка Шарль Кормье. - Сочетание краткосрочного повышения эффективности за счет институциональных и операционных мер со среднесрочными инвестициями позволит укрепить функционирование Среднего коридора и активизировать его потенциал", - заключает Emerging Europe.