Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере строительства в рамках устойчивых закупок.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью Trend сказал заместитель генерального директора АБР и главный специалист по закупкам Департамента закупок, портфеля и финансового управления Джефф Тейлор в кулуарах ежегодного собрания банка в Тбилиси.

"Устойчивые закупки - чрезвычайно широкая тема. Она может включать в себя управление, экономические, социальные и, конечно же, что очень важно, экологические аспекты. АБР будет искать возможности для работы и поддержки программ, которые соответствуют его политике по финансированию проектов. Речь может идти о более экологичных зданиях, строительных материалах и т. д.", - сказал он.

Тейлор отметил, что каждая страна использует свой подход и определяет разные приоритеты в зависимости от их географического положения и экономических условий.

"Но я думаю, что Азербайджан сделал самый важный шаг, который заключается в включении вопросов устойчивого развития в национальное регулирование и законодательство. И это обеспечивает очень хорошую основу для дальнейшего продвижения вперед с точки зрения того, как мы можем поддерживать экологические, социальные проекты как в рамках финансового портфеля АБР, так и в рамках поддержки реформ правительства", - сказал заместитель генерального директора АБР.

Далее он отметил, что "зеленый" цемент имеет низкое содержание углерода, меньше углерода, чем традиционный цемент.

"Мы пилотируем это в Индии в рамках финансового проекта АБР. Это зависит от того, сможет ли рынок отреагировать на это требование. Мы провели глубокое исследование индийского рынка и пришли к выводу, что производители смогли отреагировать. Одна из областей и способов, которыми мы можем поддержать это, - предоставить преимущество в процессе оценки подрядчику, который предлагает более экологичные или экологически чистые материалы.

Мы используем пример "зеленого" цемента, и я полагаю, что вскоре могут быть установлены некоторые глобальные стандарты для него", - пояснил Тейлор.

Он добавил, что в закупках есть много возможностей сократить выбросы углекислого газа.

"Другим примером могут быть, например, энергоэффективные насосы или светодиодное уличное освещение, и подобные примеры, я считаю, можно рассматривать как вклад, определяемый на национальном уровне. Мы будем ориентироваться на программу Азербайджана. Все должно быть согласовано с азербайджанским, а не навязано АБР. Потому что устойчивое развитие - это очень обширная тема, и здесь должна быть национальная ответственность. Но сфера, которая нас особенно интересует, - это строительство. Как нам уменьшить воздействие и выбросы углерода, образующиеся в процессе строительства? Еще одна область, в которой нам особенно интересно работать со всеми нашими клиентами, - это внедрение этого в стандарты регулирования и так далее", - сказал он.

Заместитель генерального директора АБР отметил, что Азербайджан уже предпринял самый важный шаг по обеспечению нормативно-правовой базы, которую АБР может поддержать.

"Но с точки зрения процесса закупок строительные материалы представляют наибольший интерес. Если мы посмотрим на тяжелую промышленность, связанную со строительством, асфальтом, цементом, сталью, алюминием, то на ее долю приходится 30-40% мировых выбросов. Любое, даже небольшое сокращение в этих отраслях тяжелой промышленности имеет очень существенное влияние.

Мы провели диагностику для всех 41 страны-заемщика. Мы изучили нормативную базу и обнаружили, например, в Азербайджане реформы системы закупок. Мы находимся в процессе согласования с каждой страной-клиентом того, что мы действительно представили точную картину. На данный момент из 41 страны 10 сказали "да". Мы не можем на данный обсуждать это с Азербайджаном, потому что хотим быть уверены, что наша диагностика точно отражает текущее состояние дел в Азербайджане, поскольку мы находимся в Маниле. Нам необходимо убедиться, что диагностика пришла к правильному заключению. Итак, мы находимся в процессе их согласования. Позже в этом году мы надеемся, что сможем опубликовать итоги. И это предоставит нам список приоритетов для работы с каждой из наших стран-клиентов. Очень важно, чтобы мы соответствовали национальным приоритетам в области устойчивых закупок, чтобы обеспечить максимальную эффективность", - пояснил он.

Тейлор отметил, что АБР не собирается требовать выполнения многих элементов, поскольку это не сработает.

"Это не должно быть навязано извне. Но это может быть, как я уже говорил, "зеленый" цемент, а также социальная интеграция. Это могли бы быть механизмы оценки и заключения контрактов для поощрения участия женщин в цепочке поставок. Все это будет определяться приоритетами Азербайджана. Но мы очень открыты для всего, что касается устойчивого развития, и поддерживаем это. Это не какой-то один процесс, который вы должны соблюдать. Мы также занимаемся разработкой продуктов знаний, а также то, как можно оценить устойчивость закупок и предоставить примеры и тематические исследования. Речь идет о предоставлении набора инструментов, потенциально пригодных для использования в закупках, независимо от того, будут ли они профинансированы или нет", - заключил он.

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