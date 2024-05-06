S&P повысило рейтинги Турции

Агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Турции в иностранной и национальной валюте до "B+" с "B". Прогноз по рейтингам - "позитивный", говорится в пресс-релизе S&P, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ожидаем, что после прошедших в стране муниципальных выборов власти Турции продолжат настойчиво бороться с инфляцией за счет ужесточения денежно-кредитной политики и постепенной бюджетной консолидации", - отмечают эксперты агентства.

S&P прогнозирует снижение дефицита счета текущих операций Турции в следующие два года одновременно с ослаблением инфляции и замедлением долларизации экономики. При этом аналитики агентства считают, что темпы инфляции в стране останутся двузначными вплоть до начала 2028 года.

Центробанк Турции, вероятно, будет удерживать ключевую процентную ставку на текущем уровне в 50% до конца 2024 года, отмечают в S&P.

"Мы можем вновь повысить рейтинг Турции, если платежный баланс страны продолжит улучшаться, инфляция замедлится, а внутренние сбережения в турецких лирах вырастут, что позволит стране восстановить валютные резервы", - говорится в пресс-релизе агентства.

S&P может изменить прогноз рейтингов Турции на "стабильный" в случае увеличения давления на финансовую стабильность страны или госбюджет, например, если ослабление лиры не удастся остановить, или в случае отказа властей от мер сдерживания инфляции.

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