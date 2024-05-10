Нефтяные котировки начали день с роста

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июльского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,62% и составила $84,4 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июне, повысилась на 0,73% и составила $79,85.

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