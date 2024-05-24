https://news.day.az/economy/1662838.html Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону
Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону
Расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность будут увеличены на 11%.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.
Расходы на оборону и национальную безопасность будут увеличены на 7126,3 миллиона манатов или 705,3 миллиона манатов (11%) против утвержденных 6421,0 миллиона манатов.
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