Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону

Расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность будут увеличены на 11%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Расходы на оборону и национальную безопасность будут увеличены на 7126,3 миллиона манатов или 705,3 миллиона манатов (11%) против утвержденных 6421,0 миллиона манатов.

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