Врач рассказала о неожиданной пользе жира в организме

Жир является основным источником энергии, а также помогает организму в терморегуляции и защите внутренних органов. О неожиданной пользе жира в организме "Мосленте" рассказала эндокринолог Анастасия Квасова, передает Day.Az.

По словам врача, энергетическая ценность жира в 2,5 раза больше по сравнению с белками и углеводами. В условиях дефицита пищи жир становится необходимым источником энергии для человеческого тела. Помимо этого, жиры непосредственно влияют на состояние кожи и волос. Недостаток жиров в организме может плохо сказаться на их внешнем виде.

"Терморегуляция - еще одна важная функция жировой ткани. Благодаря прослойке жира наше тело способно поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что крайне важно для выживания в различных климатических условиях", - продолжает Квасова.

Еще одна важная функция жира - защита. Жировая ткань окружает такие органы как сердце, почки и желудочно-кишечный тракт и спасает их от механических повреждений и внешних ударов. Более того, жир играет важную роль в поддержании иммунитета человека.

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