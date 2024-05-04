Подсчет калорий назвали опасной привычкой

Психолог по пищевому поведению, эксперт сервиса Grow Food Ксения Забатурина назвала подсчет калорий при похудении опасным для психики. Свою точку зрения она объяснила в комментарии "Ленте.ру", передает Day.Az.

Забатурина заявила, что многим подсчет калорийности пищи кажется простым, тем более что сегодня отслеживать количество съеденного можно при помощи специальных приложений. Однако, по словам психолога, такой подход к питанию помогает прежде всего спортсменам. Также точное понимание калорийности обязательно для людей с сахарным диабетом, так как им необходимо учитывать количество углеводов в каждом блюде для расчета необходимой дозы инсулина.

Для здоровых же людей подсчет калорийности может быть плохой привычкой, предупредила эксперт. Тем более что этот метод, по ее мнению, работает только при наличии соответствующих знаний и навыков, понимания диетологии и консультаций со специалистом.

Забатурина отметила, что само по себе весовое плато не проблема, однако постоянные попытки похудеть за счет постоянного увеличения или уменьшения суточного калоража могут привести к проблемам с ментальным здоровьем. "Возрастает риск развития булимии или анорексии - эти заболевания связаны с подсчетом калорий и одержимостью им", - добавила эксперт.

Также собеседница "Ленты.ру" обратила внимание на то, что подсчет может ввести в заблуждение, так как многие полезные продукты могут быть калорийнее "вредного" фастфуда. В частности, при всех своих полезных свойствах орехи содержат больше калорий, чем бургеры. При этом может показаться, что для похудения эффективнее съесть бургер, но такая пища тоже не принесет пользы. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, подчеркнула Забатурина.

Горсть чипсов не испортит рацион, а строгий отказ от сладкого скорее приведет к срывам, но все же упор должен быть на полезные продукты, продолжила психолог. Важно понимать свои потребности и питаться умеренно, но вкусно, а не пытаться каждый раз перевести в цифры все свои завтраки, ужины и перекусы, добавила она. "Нельзя забывать и про физическую активность. Даже если вы не занимаетесь спортом, тело должно работать и хотя бы минимально задействовать большую часть мышц. Прогулки, разминки и зарядка улучшают здоровье, настроение и дают почувствовать положительный прогресс", - подытожила Забатурина.

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