Подавляют голод: можно ли похудеть с помощью перца чили и острых специй

Американские ученые заявили, что острые специи, в частности перец чили, способствуют снижению веса. Из-за легкого покалывания снижается скорость приема пищи и уменьшается порция еды. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога Дарьи Русаковой, можно ли похудеть с помощью перца чили и острых специй, передает Day.Az.

По ее словам, в перце чили содержится вещество, которое помогает быстрее почувствовать сытость и стимулирует гормоны, отвечающие за аппетит.

- Острый вкус перцу чили придает капсаицин - вещество, которое раздражает рецепторы во рту и желудочно-кишечном тракте, вызывая ощущение жжения. Капсаицин действительно может временно подавлять чувство голода, помогает быстрее почувствовать насыщение и избежать переедания, а также стимулирует выработку гормонов сытости, например GLP-1, - рассказала она.

Эксперт отметила, что острота также влияет на термогенез, что увеличивает расход калорий на 5-10 процентов, но эффект кратковременный и недостаточный.

- Острые специи могут помочь сократить калорийность рациона, но без контроля питания и физической активности значимого похудения не добиться. Эффект снижается при регулярном употреблении, так как организм адаптируется к капсаицину, - считает Русакова.

Кроме того, диетолог предупредила, что острые специи не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язва, рефлюкс и синдром раздраженного кишечника.