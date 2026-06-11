Названы продукты, которые летом особенно опасны для детей

Летом продукты портятся значительно быстрее, а риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей заметно возрастает. Особенно опасными в жаркую погоду становятся скоропортящиеся продукты, сладкие напитки и тяжелая пища, рассказала "Газете.Ru" детский гастроэнтеролог "СМ-Клиника" для детей Яна Рейдер, передает Day.Az.

По словам специалиста, летом детский желудочно-кишечный тракт становится особенно уязвимым.

"В жаркую погоду продукты быстрее портятся, возрастает риск кишечных инфекций и пищевых отравлений, а привычные ошибки в питании могут переноситься организмом значительно тяжелее. Поэтому в летний период родителям особенно важно внимательно следить за рационом ребенка, качеством продуктов и питьевым режимом", - объяснила врач.

Она отметила, что высокая температура воздуха создает благоприятные условия для быстрого размножения бактерий, вирусов, простейших и других патогенных микроорганизмов.

"При этом продукты в жару портятся значительно быстрее, особенно мясо, молочные изделия, салаты, яйца и кондитерские изделия. Даже непродолжительное хранение без холодильника может привести к активному размножению опасной микрофлоры", - предупредила гастроэнтеролог.

Как рассказала Рейдер, летнее меню ребенка должно быть максимально легким и безопасным.

"В первую очередь в жару стоит ограничить жирную и жареную пищу, которая перегружает желудок и может вызывать тяжесть, тошноту и дискомфорт. Не лучшим выбором становятся майонез, копчености и колбасные изделия - такие продукты плохо переносятся в жаркую погоду и быстро портятся даже при незначительном нарушении условий хранения", - подчеркнула специалист.

Отдельно врач обратила внимание на сладости и напитки.

"Особую опасность летом представляют кремовые десерты и скоропортящиеся сладости. Именно они нередко становятся причиной пищевых токсикоинфекций у детей. Также не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками, пакетированными соками, кофе и какао. Такие напитки не утоляют жажду полноценно и могут нарушать водно-минеральный баланс организма", - рассказала она.

По словам гастроэнтеролога, кишечная инфекция или пищевое отравление могут проявляться по-разному.

"Чаще всего появляются тошнота, рвота, боли в животе и нарушение стула. Боль обычно локализуется в области пупка или внизу живота и может усиливаться во время еды или перед дефекацией. Диарея иногда сопровождается примесью слизи, непереваренной пищи или даже крови. Также нередко возникают температура, слабость, вялость, сонливость и снижение аппетита. В некоторых случаях кишечные инфекции сопровождаются кожной сыпью или увеличением лимфатических узлов", - объяснила Рейдер.

Врач подчеркнула, что некоторые кишечные инфекции способны быстро приводить к осложнениям.

"Особенно тревожными симптомами считаются многократная рвота, частая диарея, высокая температура, плохо реагирующая на жаропонижающие препараты, а также невозможность полноценно пить и удерживать жидкость. В таких ситуациях необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, поскольку ребенку может потребоваться лечение в условиях инфекционного стационара", - предупредила специалист.

Для диагностики кишечных инфекций врач обычно назначает общий и биохимический анализы крови, исследования кала методом ПЦР на кишечные инфекции, бактериологические посевы, а при необходимости - УЗИ органов брюшной полости для исключения хирургической патологии.

"В зависимости от состояния ребенка также могут потребоваться консультации педиатра, гастроэнтеролога, инфекциониста или хирурга", - заключила Рейдер.