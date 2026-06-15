Назван фрукт, убивающий полезность ягод при совместном потреблении

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что популярное сочетание бананов и ягод в смузи может снижать усвоение флаванолов - растительных соединений, связанных со здоровьем сердца и мозга. Работа опубликована в журнале Food, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флаванолы содержатся в ягодах, яблоках, винограде, какао, чае и ряде других продуктов. Их связывают с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, кровоток и когнитивные функции.

Проблема, как выяснили ученые, связана не с самими бананами, а с ферментом полифенолоксидазой (ПФО). Именно он отвечает за потемнение фруктов после нарезки или контакта с воздухом. Бананы содержат много этого фермента, тогда как ягоды - значительно меньше.

Чтобы проверить влияние ПФО, участникам давали три варианта: банановый смузи, ягодный смузи и капсулу с флаванолами для контроля. Затем исследователи измеряли концентрацию флаванолов в крови и моче.

Результат оказался неожиданным: после бананового смузи уровень усвоенных флаванолов был на 84% ниже по сравнению с контролем. При этом ягодный смузи с низкой активностью ПФО показал почти такие же результаты, как капсула.

"Нас удивило, насколько сильно добавление всего одного банана снизило количество флаванолов в смузи и их усвоение организмом", - отметил руководитель исследования Хавьер Оттавиани.

Дополнительный эксперимент показал, что эффект сохранялся даже тогда, когда бананы и флаванолы не смешивали заранее. Это может означать, что фермент продолжает влиять на соединения уже после попадания пищи в желудок.

Авторы подчеркивают: работа не означает, что бананы вредны. Они остаются источником калия, клетчатки и других полезных веществ. Однако если цель смузи - получить максимум флаванолов из ягод, винограда или какао, лучше заменить банан продуктами с низкой активностью ПФО - например, манго, ананасом, апельсином или йогуртом.