Названы внешние признаки спелого и безопасного арбуза

Спелый и безопасный арбуз можно выявить по нескольким признакам, включая цвет, звук при постукивании, хвостику и даже весу. Как рассказала "Газете.Ru" доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского политеха Нина Мясищева, арбуз должен быть тяжелым для своего размера - это означает, что внутри много сока и сахара, передает Day.Az.

"Первый признак - звук при постукивании. Спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук, который "пружинит" в ответ. Если звук глухой или трескучий, это может указывать на перезрелость или пустоты внутри плода. Второй - кожура и хвостик. Кожура должна быть матовой, гладкой, без трещин, вмятин и глянца. Контрастные, четкие полосы - признак зрелости. Поверхность не должна быть мягкой, липкой. У спелого арбуза хвостик сухой, но не пересохший. Если хвостик зеленый и сочный - арбуз сорвали рано", - заметила эксперт.

Кроме того, по словам Мясищевой, важно обращать внимание на желтое (полевое) пятно. Это место, на котором арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого арбуза пятно ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. Белое или бледно-желтое пятно - признак незрелости.

"Также важны форма, размер и вес. Идеальный арбуз должен быть симметричным, без выпуклостей и вмятин. Сильно вытянутые или приплюснутые плоды могут быть менее сладкими - их часто срывают недозрелыми для транспортировки. Кроме того, арбуз должен быть тяжелым для своего размера - это означает, что внутри много сока и сахара", - заключила специалист.