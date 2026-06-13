Названы главные риски питания в летних кафе

Летом в кафе стоит выбирать блюда, которые готовят при клиенте, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с "Лентой.ру" специалист предупредила о главных пищевых нарушениях и отметила, на что важно обращать внимание с началом сезона веранд, передает Day.Az.

"В летнюю жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Например, салаты с майонезом, молочные десерты или мясные нарезки, которые выставили на витрину или стол, за 20-30 минут могут нагреться до опасной температуры. В таких условиях патогенные микроорганизмы размножаются мгновенно, а безопасный срок хранения сокращается в разы", - объяснила эксперт.

Еще один момент, который стоит учитывать, - это степень термической обработки блюд, добавила она.

"Дополнительный фактор риска - это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут. Если не хочется сидеть в душном помещении, стоит отдать предпочтение заведениям в зеленых зонах вдали от дорог", - рассказала Спеценко.

Эксперт посоветовала посетителям летних кафе проявлять особую бдительность: выбирать проверенные заведения, избегать сложных многокомпонентных салатов и обязательно обращать внимание на условия гигиены.

"При первых симптомах отравления - тошноте, рвоте, диарее или повышении температуры - следует немедленно обращаться за медицинской помощью", - заключила специалист.