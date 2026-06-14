Врач назвала самую вредную колбасу

Одной из самых вредных с точки зрения состава считается сырокопченая колбаса. Во время производства из нее удаляется часть воды, поэтому все вещества становятся более концентрированными. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина? передает Day.Az.

"В результате в 100 г такой колбасы может содержаться столько же калорий, сколько в полноценном приеме пищи. Кроме того, в ней много насыщенных жиров и соли. Главная проблема в том, что контролировать количество сложно: несколько тонких ломтиков быстро превращаются в серьезную порцию", - отметила врач.

Салями многие воспринимают как более премиальный продукт, но по пищевой ценности она мало отличается от сырокопченой колбасы.

"В ней также много жира, соли и калорий, а мяса может быть меньше, чем кажется по упаковке. Несколько кусочков к сыру или бутерброду способны значительно увеличить калорийность перекуса", - предупредила нутрициолог.

Полукопченые колбасы, такие как сервелат или краковская, содержат меньше жира, чем сырокопченые аналоги, но их регулярное употребление также не стоит считать полезной привычкой. Как пояснила специалист, жира в них по-прежнему достаточно много, а содержание соли остается высоким. В качестве редкого варианта для завтрака такой продукт допустим, однако регулярное употребление может приводить к избытку калорий в рационе.

Говоря о вареной колбасе, Хайкина отметила, что ее часто считают более легким вариантом. Жира и калорий в ней меньше. Однако помимо мяса в составе часто присутствуют крахмал, мука, соль и различные добавки, улучшающие вкус и консистенцию. Поэтому до полноценного мясного продукта ей далеко.

Наиболее предпочтительным вариантом среди популярных колбасных изделий специалист назвала ветчину.

"В качественной ветчине больше мяса, меньше жира и проще состав. Тем не менее даже она остается переработанным мясным продуктом и не может полностью заменить мясо или птицу", - подчеркнула эксперт.

В заключение Хайкина отметила, что полностью отказаться от колбасных изделий готовы немногие, поэтому важно не только выбирать более удачные варианты, но и следить за частотой их употребления.

"Несколько ломтиков колбасы пару раз в месяц и колбаса на завтрак, обед и ужин - это совершенно разные истории. Для здоровья частота употребления зачастую важнее, чем выбор между докторской и сервелатом", - резюмировала врач.