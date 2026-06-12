Врач рассказала о неожиданной пользе черешни

Черешня положительно влияет на работу различных систем организма, заявила эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

Как сообщает Day.Az, о неожиданной пользе ягоды она рассказала "Ленте.ру".

Одним из главных преимуществ черешни врач назвала высокое содержание антоцианов - природных соединений, обладающих антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Именно они отвечают за насыщенную окраску ягод. По словам врача, благодаря этому регулярное употребление черешни помогает уменьшать выраженность воспалительных процессов и может быть полезна людям, которые периодически сталкиваются с отечностью или дискомфортом в суставах.

Кроме того, черешня благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, продолжила Хайкина. Это связано с высоким содержанием калия - минерала, необходимого для поддержания нормального артериального давления и полноценной работы сердечной мышцы. "Черешня способствует естественному выведению избытка жидкости из организма, что помогает уменьшить нагрузку на сосуды и сердце. При этом процесс происходит достаточно мягко и не сопровождается значительной потерей других важных микроэлементов", - отметила доктор.

Не менее ценна ягода и для иммунитета. В ее составе присутствуют витамин С, бета-каротин и цинк - вещества, которые участвуют в работе иммунной системы и помогают организму быстрее восстанавливаться после перенесенных заболеваний, эмоциональных перегрузок и интенсивной физической активности.