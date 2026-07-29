Этот продукт улучшает качество сна

Пробиотики в составе кефира могут способствовать улучшению качества сна, особенно у тех, кто часто просыпается ночью. Об этом рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснил врач, кефир богат живыми микроорганизмами, которые поддерживают состав кишечной микробиоты. По его словам, это может положительно влиять на так называемую ось "кишечник - головной мозг" - систему двусторонней связи между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой, которая участвует в регуляции различных процессов, включая сон.

Для усиления потенциального эффекта Рохас рекомендует сочетать кефир с ягодами красного цвета, киви или яблоками. Он отметил, что содержащиеся в кефире белки и жиры способны замедлять усвоение углеводов из фруктов и ягод, что помогает избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови в ночное время.

Врач также посоветовал в вечернее время отказаться от фруктов с высоким содержанием сахара, таких как банан, виноград, манго или ананас.

"Из-за избытка углеводов (сахара) в составе они могут вызвать ощущение сонливости, но вместе с тем повысить вероятность фрагментации сна - ночных пробуждений", - предупредил медик.

При этом врач подчеркнул, что такая комбинация продуктов может повлиять только на легкие нарушения сна и не может заменить медикаментозную терапию. Хотя влияние кишечной микробиоты на сон активно изучается, эффективность кефира как средства для лечения бессонницы требует подтверждения в крупных контролируемых исследованиях.