В последние годы приходится ворчать, что каждое новое поколение смартфонов почти не отличается от прошлого, а стоят они иногда дороже, чем предшественники. Растут частоты процессора, площадь экрана, число датчиков в камере, но смартфон остается смартфоном. Из-за этого продажи падают, причем спрос на дорогие модели сокращается быстрее всего: зачем переплачивать за едва заметные мелочи?

Тем не менее этих мелочей накопилось немало - достаточно взглянуть на список всего того, чего нет в новых iPhone:

Поддержки мобильных сетей 5G, чтобы передавать данные по широкому каналу с минимальными задержками.

- ToF-датчика, чтобы камера измеряла расстояние до предметов в кадре и делала более качественные снимки, а приложения с дополненной реальностью работали лучше.

- Экрана без "челки" с датчиками, которая режет глаза, кто бы что ни говорил.

- Экрана с повышенной частотой развертки, чтобы изображение в играх и некоторых видео выглядело более плавным.

- Гнущегося экрана, чтобы... по правде сказать, какой толк от таких экранов, до конца не понятно, но выглядят они впечатляюще.

- Сканера отпечатков пальцев в экране, чтобы было удобно разблокировать устройство (и неудобно его ремонтировать).

- Разъема USB-C, чтобы использовать один кабель для всех устройств.

- Сравнительно дешевой модели, чтобы не переплачивать за несущественные особенности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по слухам, все или почти все из этого появится в iPhone либо в 2020-м, либо в 2021 году, а упрощенный аппарат наподобие iPhone SE может выйти в первой половине следующего года. В этот раз Apple приготовила три модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Первая появится на замену iPhone XR (видимо, букву R убрали, чтобы аппарат не казался ущербным), две другие - аналоги iPhone XS и iPhone XS Max в прошлогодней линейке.

Спереди аппараты практически неотличимы от предшественников, а те, в свою очередь, - от iPhone X 2017 года. Диагонали экранов остались прежними: у iPhone 11 - 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro - 5,8 дюйма, у iPhone 11 Pro Max - 6,5 дюйма. Модель попроще появится в шести разных расцветках, две другие - в четырех.

- Младшую модель снова оснастили LCD-экраном, остальные - OLED-дисплеями, которые считаются более качественными. Впрочем, LCD-матрица в прошлогоднем iPhone XR была достаточно хороша, чтобы не вспоминать об альтернативах.

- Во всех трех iPhone добавился один датчик в задней камере. В iPhone 11 их два: обычный и сверхширокоугольный, чтобы в кадр помещалось больше пространства. В iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - по три: то же самое, что в младшей модели, и сенсор с телефото-объективом, чтобы снимать с двухкратным зумом без потери качества. Камеры расположены на квадратном бугре, напоминающем дзот на Смоленщине.

- Все три модели работают на новом процессоре A13 Bionic, более быстром и потребляющем меньше энергии. Оперативной памяти, по слухам, станет больше: в iPhone 11 - 4 ГБ, в остальных - 6 ГБ. Правда, на презентации об этом не упоминали, нет данных и на сайте Apple и в пресс-релизах.

- Слухи о реверсивной зарядке, которая нужна для подпитки других устройств без кабеля, не подтвердились. Зато увеличилась емкость аккумуляторов: компания утверждает, что iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max работают соответственно на 1 ч, 4 ч и 5 ч дольше предшественников.

- Apple окончательно убрала систему управления 3D Touch, когда в зависимости от силы нажатия выполняются разные действия. Вместо нее во всех моделях появилась система Haptic Touch, как в iPhone XR: действие зависит от продолжительности нажатия на экран.

- Система Face ID заработает быстрее, чем раньше.

- Цены на iPhone 11 будут начинаться с 1500 AZN, на iPhone 11 Pro - c 2300 AZN, iPhone 11 Pro Max - c 2600 AZN. Таким образом, младшая модель оказалась дешевле, а две другие - дороже. Как всегда, чем больше объем памяти, тем дороже. У всех трех моделей - три разновидности: с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ у iPhone 11; 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ у двух других.

Apple лишь слегка доработала предыдущее поколение iPhone, сделав упор на камеру и производительность. Раньше это соответствовало бы второй фазе двухгодичного цикла, когда выходили аппараты с индексом S. Вот только такие модели появились в 2018-м и, в свою очередь, мало отличались от позапрошлогоднего iPhone X.

Спрос на iPhone закономерно снизился (см. самый темный столбик на первой диаграмме), но не так катастрофично, если сравнивать не с годом выхода iPhone 8 / 8 Plus / X, а с более ранними периодами. Вдобавок следует учитывать, что спрос на смартфоны в целом падает второй год по всему миру.

Правда, в последнем квартале случилось символическое событие: доля смартфонов в выручке Apple составила меньше половины (см. вторую диаграмму) - такого не бывало почти восемь лет. Деловые СМИ поспешили провозгласить, что Apple теперь неайфонная компания.

Выручка во всех остальных категориях действительно увеличилась: даже вроде бы мало кому нужные планшеты за три квартала принесли Apple больше, чем за год до того. Но iPhone - по-прежнему основной бизнес Apple, а интересные новинки способны увеличить долю смартфонов в доходах компании. Вот только, судя по всему, ждать их придется как минимум еще год.

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